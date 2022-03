Pedro Porro de regresso aos treinos no Sporting

De acordo com o site oficial do Sporting, Porro trabalhou integrado com o plantel `leonino`, depois de ter estado uma semana a fazer apenas tratamento, devido a uma tendinopatia na anca direita.

Isto significa que o lateral de 22 anos deverá regressar à equipa titular dos `leões` no embate com o Paços de Ferreira, num encontro em que o Sporting, segundo classificado está obrigado a vencer para não deixar fugir ainda mais o FC Porto, líder do campeonato. Os dois clubes estão separados por seis pontos.

Matheus Nunes e Gonçalo Inácio, que estiveram ao serviço da seleção portuguesa, que na terça-feira garantiu a qualificação para o Mundial2022, marcaram igualmente presença na sessão de trabalho, juntamente com os jovens Diogo Pinto e Lucas Dias.

O `capitão` Sebastián Coates e Manuel Ugarte (Uruguai), Islam Slimani (Argélia), Pablo Sarabia (Espanha), Dário Essugo (seleção portuguesa de sub-19) e Gonçalo Esteves (seleção portuguesa de sub-18) ainda estiveram ausentes.

O Sporting volta a treinar na quinta-feira, às 10:30, na sua Academia, em Alcochete.

O duelo com o Paços de Ferreira está agendado para domingo, às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.