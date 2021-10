Pedro Porro e Tabata ausentes do treino do Sporting

Pedro Porro, que entrou no decorrer da partida frente ao Belenenses, mas acabou por sair do relvado de maca devido a lesão, esteve ausente, com os `leões` a revelarem que o lateral espanhol está a contas com uma entorse traumática no tornozelo direito e fez tratamento.

Já o extremo brasileiro Bruno Tabata tem um traumatismo no joelho direito e realizou também tratamento, enquanto o defesa Luís Neto treinou de forma condicionada.

Os jogadores titulares frente ao conjunto do Restelo realizaram o habitual treino de recuperação, enquanto o restante plantel trabalhou normalmente no relvado.

O Sporting está a preparar o jogo da terceira jornada do grupo C da Liga dos Campeões frente aos turcos do Besiktas, que está agendado para terça-feira, em Istambul.