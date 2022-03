Pedro Porro em tratamento no regresso do Sporting aos treinos

De acordo com o site oficial dos ‘leões’, no primeiro treino após o triunfo no Minho sobre o Vitória de Guimarães (3-1), Porro realizou apenas tratamento e continua ausente, depois de também já ter falhado o duelo da 27.ª jornada da I Liga.



O capitão Sebastián Coates (Uruguai), Gonçalo Inácio e Matheus Nunes (Portugal), Islam Slimani (Argélia), Pablo Sarabia (Espanha), Dário Essugo (Portugal sub-19) e Gonçalo Esteves (Portugal sub-18) estão ao serviço das respetivas seleções nacionais, o que levou o técnico Rúben Amorim a chamar “vários jovens da formação” para sessão de trabalho.



O próximo encontro do Sporting está agendado para 03 de abril, com a receção ao Paços de Ferreira, na 28.ª ronda da I Liga.



Os ‘leões’ voltam a treinar na quarta-feira, às 10:30, novamente na Academia de Alcochete, mas sem a presença do médio Manuel Ugarte, que foi, entretanto, chamado à seleção do Uruguai.