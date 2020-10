Pedro Porro integra treino do Sporting e pode ser opção frente ao Santa Clara

Numa sessão marcada pela forte chuva, o lateral-direito, que sofreu uma pancada do portista Zaidu ainda no decorrer da primeira parte do clássico de sábado passado com o FC Porto (2-2), já esteve à disposição do treinador Rúben Amorim.

No boletim clínico `leonino` apenas constam dois nomes, o defesa colombiano Cristián Borja, que realiza recondicionamento físico no ginásio, e o português Eduardo Quaresma, a fazer tratamento à uma lesão.

Na quarta-feira, os `leões` voltam a treinar na Academia, à porta fechada, a partir das 10:00.

O Sporting, terceiro classificado, com sete pontos, mas menos um jogo, defronta o Santa Clara, quarto, também com sete, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, pelas 17:00 (menos uma hora do que no continente) de sábado, em jogo da quinta jornada da I Liga.

Hoje, a Liga e a Direção Regional da Saúde dos Açores autorizaram a presença de público até 10% da lotação do recinto, ou seja, cerca de 1.000 pessoas, à semelhança daquilo que tinha acontecido diante do Gil Vicente, na terceira jornada.