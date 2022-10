Pedro Porro integrado nos treinos do Sporting

O internacional espanhol não joga desde 17 de setembro, na derrota com o Boavista (2-1), para a I Liga, podendo agora reentrar nas escolhas do treinador dos `leões`.

Rúben Amorim não pode ainda contar com Luís Neto e Daniel Bragança, que, de acordo com a informação publicada no sítio do Sporting na Internet, "continuam entregues ao departamento médico".

O Sporting volta a treinar na terça-feira, às 15:30, em Alcochete, com Rúben Amorim e um jogador a fazerem a antevisão do encontro com os franceses a partir das 15:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O Sporting lidera o Grupo D, com seis pontos, mais dois do que Tottenham e Eintracht Frankfurt, enquanto o Marselha é último, com três.