Pedrógão Grande: Sporting envia palavras de conforto aos familiares das vítimas

Lusa 18 Jun, 2017, 12:50 | Sporting

"Os nossos pensamentos estão com os familiares das vítimas e com todos os afetados por esta tragédia em Pedrógão Grande", escreveu o clube 'leonino' na sua página oficial no Facebook.



O último balanço do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, dá conta de 58 mortos. O número de feridos mantém-se nos 59, de acordo com o balanço feito pelas 10:00.