Plantel do Sporting realiza novos testes antes do treino matinal

As pessoas ligadas ao plantel ‘leonino’ têm realizado vários testes de rastreio à covid-19 desde o fim de abril, sem indicação de resultados positivos, bem como testes serológicos, para pesquisa de anticorpos à covid-19 e determinação de possível imunidade.



Durante a sessão de trabalho, o treinador Rúben Amorim “voltou a aplicar todas as vertentes possíveis de treino, tendo em conta as atuais limitações por motivos de segurança” impostas pelas autoridades sanitárias portuguesas.



O guarda-redes Renan Ribeiro e o avançado Luiz Phellype estão a recuperar de lesões e trabalharam com maiores limitações, o que deverá voltar a acontecer no apronto previsto para sábado, na Academia do Sporting, em Alcochete, com início marcado para as 10:00.



O Sporting ocupa o quarto lugar na I Liga, suspensa a 10 jornadas do fim da época 2019/20 devido à pandemia, atrás do líder FC Porto, Benfica e Sporting de Braga, antigo clube de Rúben Amorim, que foi contratado no início de março e participou em apenas um jogo (vitória sobre o Desportivo das Aves, por 2-0).



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.



Faltam disputar 90 jogos do principal escalão, que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor 'encarnados' a 'azuis e brancos'.



Em Portugal, que entrou em 03 de maio em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência, desde 19 de março, morreram 1.190 pessoas das 28.583 confirmadas como infetadas e há 3.328 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou mais de 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.