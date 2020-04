Plantel e equipa técnica do Sporting testados na Academia

Em comunicado, os ‘leões' dão conta de testes "serológicos", através de análises sanguíneas, e de PCR, "através de colheita nasofaríngea", ou seja, com recurso a zaragatoa.



Os testes "enquadram-se no protocolo de regresso aos treinos que foi definido com o objetivo de proteger todos os profissionais de um possível contágio" de covid-19.



No dia 24 de abril, os ‘verdes e brancos' tinham realizado testes sanguíneos "para aferir de possível imunidade ao vírus", verificando-se "provável imunidade adquirida" de um dos atletas, que "se manteve sempre totalmente assintomático".



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios.



Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 989 pessoas das 25.045 confirmadas como infetadas, e há 1.519 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.