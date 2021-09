Porro e Sarabia na seleção de Espanha para fase final da Liga das Nações

Na disputa pela segunda edição da competição, conquistada por Portugal em 2019, a Espanha vai defrontar a anfitriã Itália, na quarta-feira, em Milão, enquanto a Bélgica vai enfrentar a França, que eliminou a equipa das ‘quinas’ na fase de grupos, no dia seguinte, em Turim.



A final está marcada para 10 de outubro, em Milão, depois do encontro de atribuição do terceiro lugar, em Turim.



Pablo Sarabia, que chegou ao Sporting esta época, por empréstimo do Paris Saint-Germain, mantém-se entre as escolhas de Luis Enrique, depois de já ter alinhado no Euro2020.



Já Pedro Porro, que cumpre a segunda temporada de ‘verde e branco’ por cedência do Manchester City, regressa às opções do selecionador, depois de se ter estreado pela ‘Roja’ em 28 de março último, na vitória no encontro particular frente à Geórgia (2-1).



O avançado Abel Ruiz, do Sporting de Braga, que tinha integrado a última convocatória para os encontros do grupo B de qualificação para o próximo campeonato do mundo, em setembro, ficou fora da convocatória.



Mesmo a recuperar de uma lesão, Ruiz foi chamado para os jogos da seleção espanhola de sub-21 frente a Eslováquia e Irlanda do Norte, de qualificação para o campeonato da Europa do escalão de 2023, marcados para 08 e 12 de outubro, respetivamente.



Entre os eleitos de Luis Enrique, destacam-se as presenças do médio Gavi Paez, do FC Barcelona, de 17 anos, e o avançado Yéremi Pino, do Villarreal, de 18, numa lista sem qualquer jogador do Real Madrid.