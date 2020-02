Portimonense quer quebrar ciclo sem vitórias frente ao Sporting

"Temos as nossas ideias e o processo está cada vez mais assimilado por parte dos jogadores. Sabemos que é um jogo difícil, mas também temos a nossa qualidade e queremos pôr um ponto final nesse ciclo [sem vitórias]", indicou o técnico dos algarvios.

Bruno Lopes falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Sporting, quarto classificado, com 32 pontos, ao Portimonense, 17.º e penúltimo, com 14 pontos, no domingo, às 17:30, no estádio José Alvalade, em Lisboa.

Segundo o treinador, o Portimonense vai encarar o confronto com os `leões` da mesma forma que o faz em outros jogos: "Também não estamos a atravessar a fase que gostaríamos, mas vamos encarar este jogo de forma objetiva e ter algum controlo quando for possível"

"Vamos ter de sofrer em alguns momentos do jogo, saber defender e estarmos compactos e, quando tivermos as nossas oportunidades, temos de estar preparados para ter bola e algum controlo também sobre o jogo", apontou.

Na opinião de Bruno Lopes, a saída do médio Bruno Fernandes para o Manchester United "fez com que o Sporting se reestruturasse, sendo uma equipa menos previsível e mais dinâmica e que não joga tanto em função de um jogador".

O treinador afirmou que o Portimonense vai a Alvalade "com o intuito de fazer um bom resultado" que permita sair dos lugares de despromoção, admitindo que, "na pior das hipóteses, pode terminar no último lugar".

"Ainda faltam muitos jogos, por isso, temos o nosso caminho bem trilhado e sabemos o que temos para fazer", referiu.

Os algarvios não vencem há sete jornadas - o último triunfo aconteceu em 30 de novembro, na receção ao Famalicão (2-1) - e ocupam o 17.º e penúltimo posto, o primeiro em zona de despromoção.

Sobre o seu futuro no comando técnico dos algarvios, o treinador disse "esperar continuar a ajudar" o Portimonense. "Sou funcionário da SAD e enquanto aqui estiver sou mais um elemento para ajudar".

De acordo com o boletim clínico dos algarvios, o médio Lucas Fernandes continua a fazer trabalho de recuperação, enquanto o avançado japonês Takuma Nishimura, contratado no mercado de transferências de janeiro, queixa-se de dores no joelho direito, "estando fora do próximo jogo".