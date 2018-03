Partilhar o artigo Rafael Leão fora dos convocados e estreia de Ronaldo Tavares no Sporting Imprimir o artigo Rafael Leão fora dos convocados e estreia de Ronaldo Tavares no Sporting Enviar por email o artigo Rafael Leão fora dos convocados e estreia de Ronaldo Tavares no Sporting Aumentar a fonte do artigo Rafael Leão fora dos convocados e estreia de Ronaldo Tavares no Sporting Diminuir a fonte do artigo Rafael Leão fora dos convocados e estreia de Ronaldo Tavares no Sporting Ouvir o artigo Rafael Leão fora dos convocados e estreia de Ronaldo Tavares no Sporting

Tópicos:

Alvalade, Dragão, Lumor, Patrício Salin Defesas Ristovski Mathieu Fábio Coentrão Coates Médios Petrovic Bruno César Gelson, Ronaldo Tavares Sporting, Rúben, Sporting,