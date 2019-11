Rafael Veloso atribui favoritismo ao Sporting frente ao Rosenborg

Rosenborg e Sporting defrontam-se esta quinta-feira, a partir das 17h55, em jogo da quarta jornada do Grupo D, da Liga Europa.



Nesta altura a “poule” é liderada pelo PSV com sete pontos, seguido do Sporting com seis, LASK Linz com quatro e Rosenborg ainda sem qualquer ponto.



O futebolista, de 26 anos, foi formado no Sporting e depois passou pelo Belenenses, Oriental até chegar ao Valdres FK da Noruega.



Na Antena 1 deixou quatro ideias na antevisão do encontro desta quinta-feira:



1 – o Sporting tem condições para ultrapassar o Rosenborg;



2- o futebol norueguês já não é só físico e direto;



3 – é preciso ter cuidado com as bolas paradas da equipa nórdica;



4 – os adeptos do Rosenborg são apaixonados.



Rafael Veloso que confessou ter ficado apaixonado pelo tempo que passou na Noruega.