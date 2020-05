Raul Marín deixa equipa de hóquei em patins do Sporting

O avançado, bicampeão do mundo e uma vez campeão da Europa, chegou ao clube lisboeta em 2018/19, quando conquistou pelos ‘leões’ a Liga Europeia, a quarta do seu historial.



Raul Marín, que já se tinha despedido do clube ‘leonino’ em 05 de maio, na sua página oficial no Instagram, cumpriu em Portugal a sua primeira experiência no estrangeiro, depois de vestir as camisolas de Reus, FC Barcelona, Vilanova, Igualada e Alcoi.



Ao serviço do Sporting foi o autor do golo da vitória por 3-2 frente ao FC Porto na Taça Continental de 2019/20.