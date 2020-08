Reforços Porro e Antunes de regresso no primeiro treino do Sporting

Na Academia de Alcochete, de acordo com a informação disponibilizada no site oficial dos ‘leões’, o espanhol Porro e o internacional português Antunes trabalharam pela primeira vez com o plantel do Sporting, num treino em que o técnico Rúben Amorim esteve “sempre muito interventivo”.



A recuperar de uma grave lesão sofrida em janeiro deste ano, Luiz Phellype participou em exercícios com bola com os restantes colegas de equipa, logo no arranque da sessão, mas depois trabalhou à parte com o fisioterapeuta do clube.



O Sporting, quarto classificado da última edição da I Liga portuguesa, volta a treinar na quarta-feira, no mesmo local, às 10:00, novamente à porta fechada.