Renan Ribeiro e Luís Neto ausentes do treino do Sporting

Renan Ribeiro realizou tratamento e ginásio, enquanto Luís Neto fez tratamento e fisioterapia, numa sessão, a primeira de 2020, em que o técnico Jorge Silas contou com a presença dos jovens Eduardo Quaresma e Anthony Walker.

Rodrigo Fernandes, Matheus Nunes e Pedro Mendes, que já treinam de forma regular com a equipa principal, também estiveram no treino que decorreu na Academia em Alcochete.

O avançado Pedro Mendes já foi inscrito na Liga Portuguesa de Futebol e pode entrar nas escolhas do treinador para o jogo frente ao FC Porto no domingo, pelas 17:30, no estádio José Alvalade.

O Sporting regressa ao trabalho na sexta-feira, pelas 10:00, na Academia, numa sessão que vai decorrer à porta fechada.