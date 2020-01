Ricardo Chéu admite que Sporar pode vingar no Sporting

O futebolista é o melhor marcador da liga eslovaca e o segundo melhor marcador da Liga Europa.



Tem 25 anos, mede 1.86m e leva 55 golos em 62 jogos nas últimas duas temporadas.



Defrontou já nesta época o Sp. Braga e marcou 2 golos à equipa portuguesa.



Tem contrato com o Slovan até 2023. Foi contratado há dois anos, em janeiro de 2018, ao Basileia.



O valor de mercado não chega aos três milhões de euros mas o Celtic já ofereceu mais.



O Bristol e o Al-Garapha do Qatar também estão interessados assim como um clube russo e outro turco.



Ricardo Chéu, treinador português, trabalha na Eslováquia, como técnico do Spartak Trnava.



O técnico conhece na perfeição Sporar até porque já o defrontou.



O futebolista tem tudo para dar certo pelas qualidades e mereceu todos os cuidados e atenções sempre que o treinador português o defrontou.



A concluir Ricardo Chéu, em declarações ao jornalista Fernando Eurico, revelou também como corre a época no Spartak Trnava.