Ricardo da Silva Oliveira: Sporting está uma calamidade

Ricardo da Silva Oliveira, filho do presidente do Sporting Clube de Luanda, está preocupado e triste com o que se está a passar no Sporting Clube de Portugal.



O atual presidente da federação de padel resume o atual cenário do universo leonino em duas frações: os que estão contra e os que estão a favor do presidente Bruno de Carvalho.



A solução, como confidenciou ao jornalista Alexandre Afonso, é dar voz a outras opções.



A democracia anda distante de Alvalade na opinião deste sportinguista: “A maioria dos sócios está descontente, se eu fosse presidente já me tinha demitido, as outras vozes não têm podido falar”.



O mais simples, segundo Ricardo da Silva Oliveira, “era avançar imediatamente para eleições” porque é urgente que “haja estabilidade”.



Um dia todos ambicionam ser presidente do Sporting Clube de Portugal mas, este sócio leonino Neste momento não pode candidatar-se devido à sua vida profissional mas revela que está “a trabalhar com alguns sportinguistas para criar uma voz alternativa” ao atual presidente.



Para já não revela os nomes com quem está a trabalhar mas avança que “antes do dia 23 de junho, talvez na próxima semana, se conheçam os nomes desse conjunto de pessoas”.