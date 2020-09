Ristovski junta-se ao plantel do Sporting na preparação do jogo com o Nápoles

O defesa macedónio Stefan Ristovski juntou-se esta sexta-feira à equipa de futebol do Sporting, no treino realizado na academia do clube, em Alcochete, tendo em vista o jogo do Troféu Cinco Violinos, a disputar domingo, frente ao Nápoles.