Rochinha cumpriu programa especifico no primeiro treino

Um dia depois de assinar um contrato de quatro épocas com o vice-campeão português, o antigo jogador do Vitória de Guimarães teve o primeiro contacto com os novos colegas na Academia em Alcochete.



Já o central Jeremiah St. Juste prosseguiu com tratamento a uma entorse, com o técnico Rúben Amorim a chamar, novamente, alguns jovens para integrarem a sessão, casos de Vando Félix, Luís Gomes, Youssef Chermiti e Diego Calai.