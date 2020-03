Rúben Amorim "ciente do desafio e preparado" para colocar Sporting no caminho certo

"Estou ciente do desafio. Para mim é um orgulho enorme estar nesta casa, defender estas cores e, independentemente do momento, sei a grandeza deste clube. Acredito no clube e espero que acreditem em mim. O meu foco é no trabalho e no futebol interessa quem ganha. Estou preparado, há uma grande exigência e vou fazer o máximo para honrar", disse o novo treinador dos `leões`, durante a apresentação, que decorreu no Estádio José Alvalade.

O quarto técnico da temporada do Sporting, depois de holandês Marcel Keizer, de Leonel Pontes e Silas, reconheceu que não esperava esta mudança repentina e explicou os motivos que o levaram a aceitar o convite, que levou o clube lisboeta a pagar 10 milhões de euros ao Sporting de Braga.

"Motivos financeiros posso dizer que não foram. Talvez tenha escolhido o mais difícil, mas foi o que eu quis, com a mente no futuro. Não esperava este percurso. A exigência é sempre igual, os adeptos querem ganhar e não muda nada em mim, era o valor que tinha na cláusula [de rescisão]. Aconteceu isto, estou preparado para retribuir e no fim fazemos as contas", observou.

Rúben Amorim reforçou que aceitou um "projeto a longo prazo", que tem como objetivo "valorizar jogadores, o clube e a formação", deixando claro que quer ver o Sporting "formar novos talentos".

Com 11 encontros ainda por disputar na I Liga, Amorim não quer ouvir falar de reforços, explicando que falou com presidente e pretende avaliar os jogadores do plantel, que devem provar que merecem vestir a camisola `leonina`.

"Não falámos em reforços, tenho de ver o plantel e a formação, mas falámos da ideia que há para o clube e fiquei muito motivado. Sei do desafio e não sou ingénuo, queremos fazer as coisas com tempo. Toda gente tem de provar que merece estar no Sporting, todos têm de provar isso, incluindo eu", concluiu.