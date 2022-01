Rúben Amorim confiante de que vai voltar a vencer o Benfica

"Estamos num clube grande, que tem de vencer títulos. Estamos na final e tudo pode acontecer. Mas estou confiante de que vamos vencer. Se ganharmos, é mais um troféu que vai para o museu. Se não acontecer, seguimos da mesma maneira e a vida continua. O resto da época continua igual", disse o técnico, que já venceu duas vezes o troféu como treinador e seis como jogador.

Sobre o Benfica, Amorim rejeitou a ideia de que o Benfica esteja mais pressionado a ganhar por estar a enfrentar um jejum de títulos e assumiu que é uma equipa diferente daquela que enfrentou para o campeonato.

"Esse jogo foi difícil e matámos o jogo quando tínhamos de o fazer. Amanhã (sábado) será um jogo diferente do que foi para o campeonato. É um jogo que decide um título e isso mexe com todos os jogadores. O Benfica não tem mais pressão do que nós. A pressão está do nosso lado, porque temos de ganhar. O facto de termos vencido há menos tempo não nos tira pressão", assumiu Rúben Amorim.

Depois de dizer que a principal diferença no Benfica será um novo sistema tático, perspetivando que as `águias` joguem em 4-3-3, o treinador `leonino` abordou ainda as movimentações do mercado de transferências, as críticas a Paulinho e o alegado interesse em Slimani.

"O Paulinho é o melhor avançado português e o que quero para a nossa equipa. O que acontecer no mercado cá estarei para comentar. Tudo o que for feito será de acordo com o que pensamos que é melhor para o Sporting", concluiu o técnico.

O Sporting defronta o Benfica no sábado, na final da Taça da Liga de futebol, agendada para as 19:45 no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com arbitragem de Manuel Mota (AF Braga).

Para chegar à final, a equipa de Rúben Amorim eliminou o Santa Clara, na quarta-feira, por 2-1.

Os `eternos rivais` não se defrontam na final da Taça da Liga desde a época 2008/09, quando os `encarnados` venceram por 3-2, no Estádio do Algarve, após grandes penalidades.