Rúben Amorim confiante na antevisão do jogo com o Chaves

Rúben Amorim deixou uma mensagem de confiança apesar dos pontos perdidos neste início de temporada."z", referiu o treinador do Sporting.





Com o fecho do mercado a aproximar-se, Rúben Amorim foi questionado sobre os ajustes que ainda poderão ser feitos no plantel leonino, nomeadamente sobre se Alexandropoulos vai ser reforço.



"Não apresento jogadores e não comento um jogador que não está cá, estou concentrado no jogo com o Chaves", disse o treinador do Sporting.







Na quinta-feira o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões ditou que o Sporting fica no Grupo D com Eintracht Frankfurt, Tottenham e Marselha. Rúben Amorim não espera facilidades.



"Nem vi o sorteio. Temos um grupo em que todos jogam com linha de 3 e estou certo que quem olhava para o pote 3 queria o Sporting. Vamos ver se vai ser assim no fim", disse a concluir.