Rúben Amorim considera que jogar pelo Sporting é "a maior motivação" do plantel

"Os jogadores do Sporting, neste momento, estão a jogar estes jogos, estão a ganhar um lugar no `onze` e estão a ganhar um lugar na próxima época. Jogar no Sporting é a maior motivação que podem ter. Todos querem fazer parte do que estamos a construir", frisou.

O técnico sportinguista voltou a reforçar a intenção de pensar apenas no próximo jogo, com o Gil Vicente, sem pensar em posições na tabela classificativa.

"Não pensamos em lugares nenhuns. Temos uma distância menor para o quarto classificado [em relação ao segundo]. Temos de continuar a pensar jogo a jogo. Uma vitória ou uma derrota muda aquilo que se pensa de uma equipa. Não nos importamos com os outros. Na fase em que estamos, o foco é totalmente em nós", apontou.

A perspetiva para a partida é que esta seja "um bom jogo" entre uma equipa "com jovens irreverentes" e outra "muito experiente", inclusive entre treinadores, sendo Rúben Amorim o mais novo e Vítor Oliveira o mais velho na I Liga.

"A experiência do jogador tem sempre muita importância no jogo, mas a irreverência da juventude também. Vai ser uma equipa muito experiente, tranquila na tabela, contra um adversário com jovens irreverentes. Prevejo um bom jogo e que o Sporting vença", analisou.

Rúben Amorim avaliou os gilistas como "uma equipa que ataca com muitos, com um lado direito forte", mas alertou para o trabalho semanal dos `leões`, que vão "estar preparados" para o encontro.

O cabo-verdiano Jovane Cabral, que tem estado em destaque na retoma da competição, e o argentino Marcos Acuña são ausências confirmadas por Rúben Amorim, devido a lesões, com o treinador dos `verde e brancos` a admitir começar a aplicar uma maior gestão ao plantel, devido também à crescente intensidade dos jogos.

"Vão começar a apertar os jogos neste momento. A intensidade dos treinos e dos jogos faz com que [os jogadores] se sintam mais cansados ou não. Vai haver uma maior gestão do que houve até aqui", afirmou.

Na antevisão à partida, Vítor Oliveira mostrou-se descrente na possibilidade de o Sporting poder disputar o título na próxima temporada, mas Rúben Amorim desvalorizou as palavras do treinador dos `galos`, sublinhando que a sua equipa "está preparada para vencer o Gil Vicente".

"Ninguém sabe o que vai acontecer na próxima época. Se calhar, há três jornadas, diziam que o Jovane era um jogador dispensável", comparou.

Sobre a atual série negativa de resultados no Benfica, que culminou na saída de Bruno Lage do comando técnico das `águias`, Rúben Amorim não se quis alongar no tema: "O futebol é mesmo isso. Um dia é o `mister` Lage, outro dia serei eu. É a nossa vida. Um abraço para ele".

O Sporting, terceiro classificado, com 52 pontos, recebe na quarta-feira o Gil Vicente, 11.º, com 33, no estádio José Alvalade, em jogo com início marcado para as 21:15, sem público e com arbitragem de Rui Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.