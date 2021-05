Ruben Amorim diz que época só podia terminar com sofrimento e golo de Paulinho

Em declarações à Sport TV, na `flash interview` após o encontro, o técnico começou por agradecer "aos jogadores" e "principalmente ao `staff`, que passou maus bocados" no clube e teve hoje "a recompensa", apesar de "mais duas horas de sofrimento".

"Acho que é um reflexo da nossa época. Jogámos melhor, fomos melhores, não conseguimos marcar o segundo golo e sofremos até ao fim. Mas parabéns aos jogadores e obrigado", comentou o treinador do Sporting.

Logo depois, Amorim voltou a admitir que é "um peso" que tira de cima, pelo valor que custou a sua contratação ao Sporting de Braga, e admitiu que queria muito ganhar "pelos jogadores, pelo clube e também por outras razões menos saudáveis", sem especificar.

Sobre o futuro, o técnico confirmou que não vai "a lado nenhum" a menos que "paguem tudo" e voltou a deixar no ar a ideia de que o `estado de graça` depende sempre dos resultados.

"Daqui a um mês e meio começa tudo outra vez. E, se for preciso, um mês depois estamos aqui com o estádio cheio e se a bola não entrar estaremos a ver lenços brancos para o treinador, tenho noção disso. Mas, realmente, isto tirou-me um peso de cima e vou conseguir trabalhar ainda com mais força", admitiu.

Sobre o facto de o golo da vitória na receção ao Boavista, no jogo em que o Sporting assegurou a conquista do título, ter sido apontado por Paulinho, a contratação mais cara de sempre do clube, o técnico lembrou que "toda a gente e precisa de tempo".

"O Paulinho marcou um golo mas falhou três ou quatro. Se não tivéssemos ganhado e ele falhasse tantos golos, estaríamos aqui a crucificar o Paulinho", lembrou Amorim.

No entanto, antes, quando era o avançado do Sporting que falava na condição de `homem do jogo`, eleito pela Liga de clubes, Ruben Amorim interrompeu o seu jogador para instá-lo a dizer que "foste barato".

"É difícil dizer isso. Eu gostei, entre aspas, de ser o mais caro, mas não foi uma decisão minha. A minha vontade foi estar cá, representar este grande clube e ser campeão", retorquiu Paulinho após o técnico voltar a abandonar o local.

O avançado internacional português frisou, também, que conquistar o título "é mais difícil" quando se vem "de baixo", aludindo ao seu percurso no futebol, e sublinhou que ainda o é mais "num clube que não ganha há 19 anos e passou recentemente por uma má fase".

Sobre as críticas de que foi alvo no período em que esteve `desencontrado` com a baliza, o avançado lembrou que já tem 28 anos e percebe "muita coisa" que se passa fora das quatro linhas.

"Não é um ataque ao Paulinho, é um ataque ao Sporting. Mas cheguei cá e encontrei um grupo muito focado, muito unid e tenho de lhes agradecer por tudo e sou campeão graças a eles", agradeceu Paulinho.

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os `leões` somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.