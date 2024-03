Rúben Amorim diz que fadiga "não é desculpa" para Sporting não vencer em Arouca

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse hoje que a fadiga dos jogadores "não é desculpa" para não vencer o Arouca, na I Liga de futebol, e vincou que um dia extra na recuperação "faz toda a diferença".

Em Alcochete, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de domingo, o técnico admitiu que a equipa está "a baixar um bocadinho a intensidade" e explicou que pretende que os jogadores "percebam" o motivo, mas garantiu que a equipa vai "estar melhor".

"Isso não é desculpa para nada. Nós temos de ganhar o jogo, não é desculpa com o Arouca, como não foi com o Rio Ave. Sabemos o que vamos encontrar, a sequência [de jogos] que tivemos, mas vamos estar preparados e vamos, de certeza, ser fortes", atirou o técnico, na Academia Sporting.

O tema dominou a antevisão da partida da 25.ª jornada e o técnico já tinha garantido que não vai fazer "qualquer tipo de poupança" e que o Sporting vai jogar "na máxima força", até porque "com estes três dias [desde o jogo da Liga Europa com a Atalanta] e com a gestão" que fez do grupo, o Sporting tem de "vencer o jogo".

"Ter três dias ou dois dias parece que é pouco, mas é uma grande diferença. E quando tivemos uma sequência onde jogámos três jogos sempre com dois dias entre jogos, é impossível manter o mesmo ritmo, mesmo fazendo a rotação que fizemos", desabafou Amorim.

A visita ao Arouca, de resto, volta a revestir-se de caráter decisivo, apesar de o técnico admitir que sentiu essa urgência de vencer também nas visitas ao Desportivo de Chaves, ao Moreirense ou ao Rio Ave e que, por isso, já não sabe "o que é decisivo"

"E aqui sinto o mesmo, que é um jogo decisivo, um momento que toda a gente sabe que o Sporting vai jogar num campo muito difícil, contra uma equipa muito motivada, portanto, já não digo nada. Todos os jogos são decisivos, este é mais um e é importante vencê-lo", resumiu.

O Sporting visita o Arouca no domingo, em partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18:00, no Estádio Municipal de Arouca e arbitragem de Nuno Almeida (AF Lisboa).

O treinador dos `leões`, que ainda não conta com o guarda-redes Adán, devido a uma lesão muscular, revelou, no entanto, que Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, que estiveram ausentes em alguns dos últimos encontros, "vão ser convocados".

A equipa orientada por Rúben Amorim lidera a classificação da I Liga com 59 pontos, mais um do que o Benfica e mais quatro do que o FC Porto, mas tem um jogo em atraso, da 20.ª jornada, frente ao Famalicão, e os `dragões` já jogaram e venceram (3-0 em Portimão) na ronda 25.

O Arouca segue em sétimo lugar, com 34 pontos, e tem vindo a subir na classificação com seis vitórias nas últimas sete jornadas, nas quais apenas perdeu na deslocação ao Casa Pia, em 18 de fevereiro, por 1-0.