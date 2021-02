Rúben Amorim garante Sporting totalmente focado no Portimonense

"Não vamos fazer gestão no `onze`. Este é o jogo mais complicado porque é o próximo. Todos os jogos valem três pontos e depois vamos pensar no jogo do Porto. Vamos focar-nos no jogo com o Portimonense, que tem um treinador experiente", afirmou o técnico leonino, deixando ainda um aviso: "O jogo com o Porto não existe para nós, o que existe é o jogo com o Portimonense. A melhor maneira de jogar o jogo a seguir é ganhar o anterior".

Segundo Rúben Amorim, o Portimonense vem a Alvalade "no melhor momento" da sua temporada e apresenta "bons valores". O treinador dos `leões` elogiou ainda a "velocidade" dos algarvios, bem como a sua força nas bolas paradas, realçando que é das "equipas que acerta mais vezes" neste aspeto e que "pode roubar pontos", mas reiterou que os jogadores do Sporting estão "precavidos" para as dificuldades.

Na conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade, o técnico `leonino` desvalorizou a vantagem de 10 pontos sobre o segundo classificado, o FC Porto, e afiançou que esse `conforto` não muda a postura do plantel.

"É indiferente, porque temos sempre a nossa responsabilidade. Já no ano passado era a mesma, quando estávamos no quarto lugar. Foi essa responsabilidade que nos levou aqui", observou Rúben Amorim, relativizando ainda os elogios que lhe foram endereçados por Jackson Martinez numa entrevista à Antena 1: "Foi um grande jogador, mas também disse que Porto e Benfica não vão desistir e ele conhece bem a casa do segundo classificado".

Amorim refutou a ideia de um discurso excessivamente humilde para o exterior e de outro diferente para o balneário, reiterando uma sintonia de pensamento entre equipa técnica e jogadores sobre os horizontes desta temporada para o clube.

"Não tenho dúvidas da motivação deles, da ambição deles, pensam todos da mesma forma e, se estão alinhados, vai tudo correr bem. Estão todos a treinar muito bem, é cada vez mais difícil escolher um onze e o que eles querem é vencer. A motivação está em alta e é assim que vai continuar", referiu.

Questionado sobre as participações desta semana de FC Porto, Sporting de Braga e Benfica nas provas europeias e qual poderia ser o impacto do Sporting caso ainda estivesse na Liga Europa, Rúben Amorim reconheceu não ter resposta, mas admitiu que a eliminação precoce deu "mais tempo" à equipa para trabalhar e notou que a boa prestação dos `dragões` frente à Juventus (vitória por 2-1) é também um reconhecimento ao valor do campeonato do Sporting.

"O facto de sairmos de uma competição europeia logo no início poderia ter criado instabilidade na nossa ideia, mas felizmente correu bem. Em relação aos nossos rivais, é de realçar que os clubes portugueses jogam com equipas com grandes orçamentos de grandes ligas. Há que realçar essa capacidade dos clubes portugueses", finalizou.

O desafio da 20.ª jornada da I Liga de futebol entre o Sporting, líder, com 51 pontos, e o Portimonense, 12.º classificado, com 19 pontos, está marcado para este sábado, às 20:30, no Estádio José Alvalade.