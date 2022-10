Rúben Amorim quer afastar os fantasmas das derrotas

Sobre os efeitos da derrota em Marselha considerou: "".





Sobre se Adán continua a dar garantias afirmou: "O Adán continua a dar todas as garantias, 22 minutos não apagam 92 jogos e quatro títulos. A melhor preparação para o jogo seguinte é ganhar este. No início e no fim da semana eu defino quais são os 11 melhores jogadores para começar este jogo. O Adán continua a dar todas as garantias, 22 minutos não apagam 92 jogos e quatro títulos. Apesar de ter de ser como os outros e provar momento a momento, continuou a fazer a sua preparação. Não teve um dia tão bom, mas continua, a meu ver, a ser o guarda-redes mais preparado para iniciar o jogo e é ele que vai iniciar o jogo porque este jogo é muito mais importante do que o jogo com o Marselha".





"No fim, o que eu quero é ganhar ao Santa Clara. Eu olho objetivamente para as capacidades do Adán. Olho para os rendimentos deles. No meu entender devo continuar a colocá-lo, porque nestes momentos os jogadores precisam de ajuda. Teve erros que não são normais esta época, mas acho que o Sporting está mais perto de vencer se tiver com o Adán. Quero ganhar ao Santa Clara, vão jogar os melhores e para mim o Adán é, neste momento, o melhor guarda-redes", reforçou.



Sobre o balanço do descalabro de Marselha revelou: "A conversa que tivémos caso se ganhe ou se perca, os jogadores têm a noção clara do que aconteceu, ele foi o primeiro. A seguir ao primeiro golo ficou a pensar nisso, no segundo golo ficou a pensar nisso, no segundo ficou a pensar no primeiro e na expulsão no segundo. Se ele não tivesse noção do que se passou é que seria. Franco também está preparado, neste momento o Adán é a minha escolha".



Será que a derrota deixou fantasmas? O treinador disse: "Não temos fantasmas nenhuns. Sinto-me sempre animado porque ainda falta muito campeonato. Se os adversários perderem pontos dá ainda mais vontade de seguirmos com os nossos jogos. O ano passado perdemos aqui, foi das poucas derrotas que tivemos. Não temos fantasmas nenhuns, queremos ganhar o jogo. Sabemos que o Santa Clara não está no melhor momento, nós também não. Mas queremos ganhar o jogo".