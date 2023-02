Ruben Amorim quer "passar a ganhar" ao FC Porto

“As duas equipas vão querer ganhar, mas vão ter respeito uma pela outra. O empate não serve a ninguém e as duas vão querer vencer. Nós vamos apresentar um onze para ser superiores e conquistar mais três pontos”, começou por dizer o treinador leonino.



Sobre o histórico de confrontos com os ‘dragões’, Amorim reconheceu que o balanço não é positivo e que quer inverter essa tendência.



“Acredito que podemos vencer o próximo jogo. Na verdade, tenho gostado mais da forma como jogamos com as grandes equipas, mas não gosto dos resultados. Queremos uma nova fase em que o Sporting consegue vencer o FC Porto. Estamos a evoluir nos jogos grandes, nos últimos jogos com o FC Porto temos jogado bem, mas queremos outro resultado, queremos passar a ganhar”, disse Amorim.



Sem garantir que Paulinho será titular depois de ter sido despenalizado, Rúben Amorim revelou que o avançado “faz parte das contas” e desvalorizou as ausências na equipa do FC Porto.



“Se não jogar o Otávio pode jogar o Pêpê, o Grujic, será um FC Porto forte. Não dou grande valor a ausências, a equipa do FC Porto vale pelo seu todo”, considerou o técnico.



O Sporting recebe no domingo, em Alvalade, o FC Porto, em jogo da 20.ª jornada da liga portuguesa de futebol que será arbitrado por Artur Soares Dias, da Associação do Porto. Os ‘leões’, com 38 pontos, ocupam o quarto lugar da classificação e procuram aproximar-se do terceiro posto, que dá acesso à Liga dos Campeões, enquanto os ‘dragões’, com 45 pontos, na segunda posição, procuram reaproximar-se do líder Benfica e encurtar a diferença para cinco pontos.