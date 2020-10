Rúben Amorim quer Sporting focado no Tondela, sem olhar "para azul ou vermelho"

"O foco deve estar apenas nos nossos jogos. Estes miúdos e os jogadores mais experientes só podem ver verde e não olhar para o azul e para o vermelho. Queremos focar-nos no nosso jogo e garantir os três pontos. Se ganharmos, não precisamos de pensar em mais nada", disse o treinador `leonino` na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os beirões.

Sobre a boa entrada dos `leões` na liga, na qual somam quatro vitórias e um empate e ocupam o segundo lugar da classificação, Amorim confessou não estar surpreendido.

"Não nos surpreende, mas não é nada de especial. Estamos na sexta jornada, muito no início e tudo pode mudar de um dia para o outro. Temos de encarar isto com naturalidade", considerou Rúben Amorim, assumindo que "é sempre melhor trabalhar sobre bons resultados".

Num fim de semana em que pode deixar o FC Porto a seis pontos, depois de os campeões nacionais terem saído derrotados (3-2) do confronto com o Paços de Ferreira, e ultrapassar o Benfica no topo da tabela, ainda que à condição, Rúben Amorim preferiu destacar a evolução que a equipa `leonina` tem tido e a forma como controla melhor os momentos do jogo.

"Vamos aprendendo com os jogos e no último tivemos menos precipitações e foi o jogo em que sofremos menos ataques. Na frente podemos ter outra qualidade, mais calma com a bola, mas é bom ver que olham para o Sporting de outra forma. Tirámos ilações desse jogo e agora queremos uma exibição que seja melhor nos pontos que identificámos", sublinhou o treinador, que disse ainda esperar um Tondela "motivado" em Alvalade e "em busca do resultado".

O Sporting, segundo classificado da liga portuguesa, com 15 pontos, recebe no Estádio José Alvalade, a partir das 20:00 de domingo, o Tondela, 14.º classificado, com cinco pontos, em jogo da sexta jornada do campeonato, que será apitado pelo árbitro António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.