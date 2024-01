Rúben Amorim só pensa em ganhar ao Tondela

Foto: Rui Minderico - Lusa

O treinador leonino começou por dizer o que mudou entre este jogo e o da Taça da Liga e o facto de ser em Alvalade? "Já temos alguma experiência com jogos de 3 em 3 dias, temos de fazer um planeamento físico mas olhar jogo a jogo. Acho que só mudou contexto pois tínhamos dois resultados. Acho que o Tondela vai estar diferente. Queremos estar na final e vencê-la, ainda não conseguimos como equipa técnica. Queremos ganhá-la".



E ganhar a Taça de Portugal é um alvo a atingir? O técnico respondeu: "Há essa falha. Fomos a uma meia-final com o FC Porto e fomos eliminados. É um dos grandes objetivos da época".



Quanto ao “onze” provável e se Seba vai ser opção afirmou: "Não vou dizer o ‘onze’. O Seba tem um controle de minutos, Está preparado para jogar. Pode ajudar nas bolas paradas, não poder jogar o jogo".



A propósito do rumou de que Rafa estaria a negociar com o Sporting disse: "É impossível pois ele não vinha para o Sporting. Está a discutir a renovação com o Benfica e estava a discutir com o Sporting? Não faz sentido nenhum, é um grande jogador, se não jogar com o Sporting é bom".



Ao abordar o mercado afirmou: "A recompensa de um treinador é ganhar títulos, e não ver jogadores sair. Eu quero muito que os meus jogadores se mantenham cá pois só ganhamos com os melhores, e quem paga cláusulas leva o melhor".



E sobre a próxima temporada adiantou: "Já estamos a preparar. Em relação ao treinador é o mesmo de sempre, temos de ganhar títulos e avaliaremos".