Rúben Ribeiro concretiza "sonho" e espera ser campeão no Sporting

Lusa 11 Jan, 2018, 16:10 | Sporting

"É a concretização de um sonho pessoal. Cheguei ao melhor clube de Portugal e quero cumprir o que me falta: sagrar-me campeão com esta camisola", disse Rúben Ribeiro, em declarações publicadas no site oficial do Sporting, segundo classificado da I Liga, com menos dois pontos do que o líder FC Porto.



O avançado, de 30 anos, adiantou que os adeptos do clube de Alvalade "podem esperar uma atitude de leão", observando que a sua polivalência pode revelar-se importante para se constituir como uma opção válida para o treinador Jorge Jesus.



"Para um treinador, sei que a minha polivalência - extremo, médio interior, número 10 - pode ser um trunfo. Jogo onde o míster quiser. Estou aqui para ajudar", assinalou o novo reforço do Sporting, que vai representar nas próximas duas épocas e meia.



Rúben Ribeiro, que representava o Rio Ave, tendo disputado 23 jogos e marcado quatro pelos vila-condenses nesta temporada, considerou que poderá "melhorar bastante" e tornar-se "muito melhor jogador" sob a orientação técnica de Jorge Jesus.