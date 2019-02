Rúben Semedo avisa Sporting para o perigo do Villarreal

O Sporting joga com Villarreal, no Estádio de la Cerámica, a partir das 17h55, em Lisboa, no jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.



Os “leões” partem em desvantagem depois da derrota na passada semana, por 1-0, na primeira mão, em Alvalade.



O internacional português falou do ambiente difícil que a formação de Alvalade irá encontrar no estádio do “submarino amarelo”.



Os espanhóis têm qualidade e gostam de ter bola mas as duas equipas estão motivadas e, ao jornalista David Carvalho, o jovem de 24 anos falou de duas equipas em alta que serão muito apoiadas pelos seus adeptos.



Agora no Rio Ave o futebolista confessou estar satisfeito e com vontade de fazer uma segunda parte de temporada boa.