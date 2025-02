Rui Borges quer um Sporting ganhador com o Arouca

Na primeira pergunta da conferência de imprensa de antevisão do jogo o técnico foi confrontado com o facto do Arouca ser das equipas que tem subido mais de rendimento. Por isso foi-lhe perguntado que dificuldades espera amanhã? Eis a resposta: "É uma equipa também à imagem do seu treinador, o qual admiro. Muito bem organizados, gostam de jogar, valorizar o jogo, tentam dividir o jogo. É importante para a valorização do futebol. É uma equipa que tem vindo a crescer nesse sentido, a aprimorar comportamentos. Muito dinâmicos, com bons jogadores, tomadas de decisão, uma ideia de jogo clara. Virão a Alvalade dividir o jogo e compete-nos manter o nosso caminho, ser o que temos sido, tirando os jogos da Liga dos Campeões, onde realmente não fomos tão capazes. Temos feito bons jogos. Ultimamente temos apanhado equipas com blocos muito baixos, acredito que amanhã não acontecerá o mesmo. Será um bom jogo, perante uma boa equipa. Mas queremos ser Sporting, ganhar e manter distâncias para o nosso objetivo final".







A seguir foi-lhe pedido se confirmava que a lesão de Gyökeres é no adutor esquerdo, o que pode avançar sobre isso e se Morita, estará um mês de fora? O técnico esclareceu: "Sim, o Morita tem uma lesão nova e estará parado três a quatro semanas. O Viktor está apto, disponível. Mais nada do que isso... Está disponível para o jogo".







Diomande foi suspenso por dois jogos, com João Pinheiro a falar de uma "cabeçada". Instado a comentar o castigo afirmou: A única coisa que peço é que olhem para as coisas de igual modo, com o mesmo critério para castigos, tomadas de decisão. Sem entrar muito no que é o árbitro individualmente, porque no meu anterior clube também passei por coisas parecida e a dualidade de critérios foi um bocado diferente. Só pedimos um bocadinho de igualdade. Perceber o que fizeram com jogadores das outras equipas e fazer o mesmo connosco".