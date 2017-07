Ryan Gauld "Sinto que esta vai ser a minha melhor época"

RTP 06 Jul, 2017, 20:40 | Sporting

Numa altura em que são 12 os jovens que integram os trabalhos da equipa principal, (Jovane Cabral, Francisco Geraldes, João Palhinha, Domingos Duarte, Gelson Dala, Pedro Silva, Iuri Medeiros Leonardo Ruiz, Matheus Pereira, Tobias Figueiredo, Stojkovic e Ryan Gauld), Gauld destacou a preocupação do técnico com os atletas mais novos. "Os jovens têm oportunidades na equipa principal com Jesus. Para mim, também é mas fácil assim, pois estive dois anos na B e já conheço quase todos. O conjunto precisa de jogadores jovens e com experiência, tal como aqueles que vieram do Barcelona e do Real Madrid", prosseguiu.



Quanto à pré-época, admitiu que já sente saudades do cheiro a relva mas, também, do caloroso apoio dos adeptos verdes e brancos. "Sentimos saudades de estar com os adeptos, pois queremos sempre jogar para eles, seja no Estádio José Alvalade, seja por Portugal. Fazem a diferença em qualquer local".



Antes de terminar, vincou ainda os objectivos do Clube para a época que se avizinha. "Ganhar. O primeiro passo é passar à fase de grupos de Champions. Depois, vem a luta pela Liga e pelas taças", concluiu.