SAD do Sporting apresentou lucros na ordem dos 15 milhões de euros

O clube verde e branco, campeão em título, apresentou esta sexta-feira os resultados financeiros no primeiro semestre da temporada, declarando resultados líquidos de 15 milhões de euros, depois de um volume de negócios total de 128 milhões de euros.





"A Sporting SAD registou, no primeiro semestre do exercício de 2024/2025, um Volume de Negócios de 128 milhões de euros e um Resultado Operacional de 24,3 milhões de euros. Para este resultado, em linha com uma estratégia sustentada, destaca-se o aumento dos Rendimentos e Ganhos excluindo Transacções do Plantel, no valor de 94,5 milhões de euros, representando cerca de 74% do Volume de Negócios", pode ler-se no documento enviado à CMVM.





A equipa de Alvalade destacou os principais fatores para os resultados financeiros: a participação na Liga dos Campeões, a preservação de ativos no plantel principal do futebol e a disputa da Primeira Liga de futebol.





"Em linha com a estratégia em marcha para garantia da competitividade desportiva, a 31 de Dezembro, a Sporting SAD encontrava-se no primeiro lugar da classificação da Liga Portugal, tendo disputado 16 jornadas e somado um total de 40 pontos. À data de 28 de Fevereiro, ultrapassada a jornada 23, mantém o primeiro lugar do pódio com 53 pontos".





Um dos outros destaques do Sporting para os resultados financeiros é a venda da Gamebox e de bilhetes individuais, alavancada pela participação dos Leões na Liga dos Campeões.







"O desempenho operacional registado foi impulsionado, em grande parte, pelas Receitas de Jogo, que atingiram 12,6 milhões de euros, reflectindo um recorde de vendas tanto de bilhetes de época (Gamebox), como de bilhetes individuais (Match by Match). Adicionalmente, a participação na Liga dos Campeões da UEFA (43,7 milhões de euros) e o novo recorde de receitas de Merchandising (9,8 milhões de euros) contribuíram também de forma significativa para este crescimento".





O clube garante que os resultados da SAD mostram o compromisso do Sporting com a sustentabilidade desportiva e financeira. Este valor mostra uma queda de 74 por cento nos lucros leoninos, depois de no período homólogo de 2024 ter tido o melhor resultado líquido de sempre, de 58 milhões de euros.