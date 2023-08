Salernitana oficializa Jovane Cabral por empréstimo do Sporting

"A Salernitana 1919 comunica que chegou a acordo com o Sporting Clube de Portugal para a transferência temporária com opção de compra do avançado nascido em 1998 Jovane Cabral. O jogador vestirá a camisa 21", refere o emblema transalpino.

Na Salernitana, equipa que arrancou o campeonato com um empate em casa da Roma (2-2), Jovane Cabral terá como treinador o antigo internacional português Paulo Sousa.

Esta será a segunda experiência de Jovane na Série A, depois de o jogador ter sido também cedido, em janeiro de 2022, à Lazio.