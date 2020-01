Sebastián Coates renova com Sporting até 2023

"Estou feliz. Tanto eu como a minha família estamos muito bem em Portugal e no Sporting. Ver que o clube continua a confiar em mim deixa-me muito feliz. Espero poder retribuir essa confiança", salientou o futebolista de 29 anos ao Jornal Sporting, segundo se lê no `site` do emblema lisboeta.

A assinatura do novo vínculo do internacional uruguaio decorreu hoje com a presença de Frederico Varandas, presidente do Sporting.

"Houve temporadas melhores do que outras, mas procurei dar sempre o máximo. Para mim, é espetacular poder continuar no Sporting. Vou trabalhar da mesma forma. Espero poder continuar a escrever a minha história no clube e tratar de conseguir títulos", afirmou o defesa-central.

Coates, que vai falhar o dérbi de sexta-feira frente ao Benfica por estar castigado, após ter visto o quinto amarelo no campeonato, considerou o Sporting um "bom clube para se estar durante muito tempo".

E concluiu: "É um clube muito importante em Portugal e na Europa. Para mim, que sou sul-americano, jogar num clube como o Sporting é muito importante".