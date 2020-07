Shakir Smith reforça basquetebol do Sporting

Smith, de 27 anos, chega aos "leões" depois de ter jogado na última época nos búlgaros do Academic Bultex, numa carreira que teve início no basquetebol universitário dos Estados Unidos, e com passagens pela Macedónia e Suécia.”, disse o jogador, citado pelo Sporting.

O Sporting prepara a sua segunda temporada no basquetebol, modalidade a que regressou em 2019/20, mas com a mesma a ser suspensa devido à covid-19 à 22.ª jornada, com os "leões" na liderança.