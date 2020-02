Silas antevê jogo muito renhido em Braga

Silas fez na manhã deste sábado a antevisão da partida com os minhotos que marca o reencontro das duas formações depois de uma meia-final da Taça da Liga que terminou com as expulsões de Mathieu, Bolasie e Eduardo para os “leões”.”, frisou o técnico dos lisboetas.Silas disse acreditar que esta vai ser uma partida muito diferente da última e acrescentou: “”, rematou.Sobre o bom momento que os bracarenses atravessam com Rúben Amorim (seis vitórias consecutivas), Silas foi não tem ilusões e acrescentou: “”.A propósito da ausência deque se transferiu para o Manchester United lembrou: “”.regressou ao Sporting nesta reabertura do mercado. Sem jogar no AEK, o médio foi devolvido pelo emblema ateniense e acabou por ser bastante elogiado por Silas.”.

Confrontado com as mudanças que a equipa leonina sofreu na reabertura do mercado realçou: “Trouxemos o que podemos, dado o contexto financeiro. Se me perguntassem se queria ter o Ronaldo ou o Messi, queria. Mas isto não são os nossos desejos, é o que o melhor para o clube. Se fosse por desejos e se perguntassem aos jogadores, de certeza que preferiam ter o Mourinho e o Guardiola”.