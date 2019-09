Silas promove regresso de Coates e saída de Jovane nos convocados do Sporting

Lusa Comentários 29 Set, 2019, 18:02 | Sporting

Silas, antigo técnico do Belenenses SAD, despedido após a quarta jornada, foi oficializado na sexta-feira como treinador dos `leões`, com a saída do interino Leonel Pontes, que já tinha substituído o holandês Marcel Keizer, estreando-se na segunda-feira em casa do Desportivo das Aves, na sétima jornada.

Na sua primeira convocatória, Silas fez entrarem nas escolhas Diogo Sousa, Coates, Doumbia e Bolasie, e saírem Ilori, Battaglia, lesionado, Rafael Camacho e Jovane Cabral, em relação aos convocados na Taça da Liga, jogo que o Sporting perdeu na quinta-feira com o Rio Ave, por 2-1.

Coates tinha sido `poupado` por Leonel Pontes, depois de ter marcado um autogolo na sexta jornada, o seu segundo numa época em que tem sido `infeliz`, com três grandes penalidades cometidas e uma expulsão.

Na lista, destaque para a saída de Jovane Cabral, que na sexta-feira foi apanhado a conduzir sem carta, em Odivelas, numa operação de controlo rodoviário, à semelhança do que tinha acontecido em maio com outro jogador `leonino`, no caso Wendel.

O Sporting, oitavo classificado com oito pontos e que não vence há cinco jogos, entre campeonato, Liga Europa e Taça da Liga, visita na segunda-feira o Desportivo das Aves, 18.º e último com três, no encerramento da sétima jornada, a partir das 20:15.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Diogo Sousa.

- Defesas: Coates, Luís Neto, Rosier, Mathieu e Borja.

- Médios: Eduardo, Bruno Fernandes, Acunã, Miguel Luís, Wendel e Doumbia.

- Avançados: Vietto, Gonzalo Plata, Jesé Rodriguez, Luiz Phellype e Bolasie.