Silas quer Sporting a passar em primeiro, mas já olha para o campeonato

"É um dos nossos objetivos, embora nós tenhamos de ter em atenção que há alguns jogadores que não podem participar, uns por castigo e outros porque o risco de lesão é elevado, e não queremos correr o risco de perder mais alguns jogadores", explicou, numa entrevista de antevisão ao canal do clube `leonino`.

O grande ausente é o `capitão` Bruno Fernandes, castigado, numa lista de 19 convocados que conta com o argentino Acuña e o equatoriano Plata e vários jovens da formação, como Hugo Cunha, Rodrigo Fernandes ou Pedro Mendes.

Silas quer "gerir da melhor forma" o plantel para poder apresentar-se em casa do Santa Clara, para a I Liga, na próxima segunda-feira, "na máxima força, porque é um jogo importante".

O técnico `leonino` deixou ainda uma mensagem para Luís Neto, que permanece internado num hospital, depois ter sofrido uma fratura com pneumotórax associado, dizendo que o plantel "precisa dele" e que o defesa-central se encontrava "num bom momento" antes da lesão.

O Sporting defende na quinta-feira, pelas 17:55, a liderança do grupo D, já com o apuramento garantido, em casa dos austríacos do LASK, com arbitragem do árbitro escocês William Collum.