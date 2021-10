Sócios do Sporting reprovam contas das últimas duas épocas e orçamento de 2021/22

As contas dos últimos dois exercícios e o orçamento para 2021/22 foram a votos na assembleia geral dos "leões", realizada no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, onde foram reprovadas por cerca de "750 associados, grosso modo", segundo o presidente da mesa de assembleia geral, Rogério Alves.O primeiro ponto da ordem de trabalhos, que previa a deliberação sobre o relatório de gestão e contas do exercício de 1 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020, foi reprovado por 59,24% dos 3.974 votos, o que corresponde a 473 de 750 sócios votantes.Esta foi a segunda vez que os associados do clube reprovaram as contas de 2019/20, que registam um resultado líquido positivo de cerca de 74 mil euros, depois de as mesmas terem sido rejeitadas por 67,22% dos votos em setembro de 2020.O segundo ponto da assembleia geral de quinta-feira, que previa a discussão e deliberação do "orçamento dos rendimentos, gastos e investimentos" e do "plano de atividades para o ano de 1 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022", foi rejeitado por 57,38% dos 3.986 votos, ou seja, 459 (61,12%) de 751 votantes.

Já o relatório de gestão e contas do exercício de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021, que compunha o terceiro ponto da ordem de trabalhos, foi reprovado por 58,09% dos 3.980 votos recolhidos, correspondentes a 465 (61,92%) dos 751 sócios que sufragaram este ponto.





Varandas apela à “reflexão” dos sócios



O presidente do Sporting, Frederico Varandas, apelou para uma “séria reflexão” por parte sócios do clube, após a reprovação, em assembleia geral, das contas.



Segundo o líder dos "leões", existe “um grupo de 400 pessoas” que “continua a bloquear a gestão do clube”, com argumentos baseados no “insulto e ameaça”, motivo pelo qual sugeriu que a massa associativa reflita sobre “a participação que quer ter”.



“Esta é a noite ideal para os sócios do Sporting fazerem uma séria reflexão do que querem do clube e que participação querem ter. Sistematicamente, temos um grupo de 400 pessoas que se apresenta nas assembleias gerais e tem o seu sentido de voto, quer o Sporting seja campeão ou venha a ganhar a Liga dos Campeões. Estamos a falar de menos de 1% dos sócios votantes”, desabafou Frederico Varandas aos microfones da Sporting TV.



Nesse sentido, Varandas dirigiu-se aos restantes “99% dos sócios votantes” para questionar se querem que “uma minoria que se dirige sistematicamente à assembleia geral” continue a “bloquear a gestão do clube” verde e branco.







Ececeção foram os nomes das portas







O clube apresentou, em 24 de setembro, um resultado líquido de 135 mil euros no exercício de 2020/21, resultante de "uma ótima performance dos resultados operacionais" e de um "recorde de quotização do lado das receitas e uma diminuição dos custos estruturais", tal como referido no documento.

A assembleia geral dos "leões" teve início às 19h00 de quinta-feira, com uma limitação de 1.560 lugares e várias limitações devido à pandemia de covid-19.

A discussão e votação dos pontos da ordem de trabalhos decorreram, no entanto, em simultâneo.