Sorteio favorável ao Sporting, Rio Ave com vida difícil se for à Turquia

O sorteio da terceira pré-eliminatória, realizado hoje em Nyon, na Suíça, foi favorável aos ‘leões’, que vão poder jogar no Estádio José Alvalade, numa decisão a um só jogo, por causa das restrições impostas devido à pandemia da covid-19.



Caso seja o Viking, o Sporting vai ter pela frente uma equipa que está a lutar para não descer na Noruega (10.º lugar, quatro pontos acima da zona de despromoção) e que tem a terceira pior defesa da prova, com 30 golos sofridos em 16 jornadas.



Contudo, o historial é ‘cruel’ para o emblema lisboeta, já que em 1999/2000, precisamente contra o Viking, foi eliminado logo na primeira ronda da Taça UEFA com uma pesada derrota em solo norueguês, por 3-0. Os ‘leões’ tinham ganho a primeira mão, por 1-0.



Por seu lado, o Aberdeen, que nunca se cruzou com o Sporting nas competições europeias, está a fazer um bom arranque do campeonato na Escócia, com três vitórias e uma derrota, esta frente ao Rangers (1-0), que lidera a prova.



O Sporting entra em ação na terceira pré-eliminatória, enquanto o Sporting de Braga já assegurou um lugar na fase de grupos, na qual também estará o Benfica se for eliminado na terceira pré-eliminatória ou no ‘play-off’ da ‘Champions’.



Sorte bem diferente neste sorteio teve o Rio Ave, que irá ter de jogar no campo do Besiktas, um dos ‘grandes’ da Turquia, caso consiga vencer fora os bósnios do Borac na segunda pré-eliminatória.



Mesmo a passar por uma crise financeira, o Besiktas continua a ser uma equipa temida na Turquia (foi terceiro classificado no último campeonato) e iniciou a sua campanha europeia nas fases preliminares da Liga dos Campeões, tendo caído para a Liga Europa depois de perder com o PAOK Salónica, de Abel Ferreira, por 3-1.



Quinto colocado da I Liga em 2019/20, o Rio Ave está a disputar pela quarta vez a Liga Europa e procura o segundo apuramento para a fase de grupos, de forma a repetir 2014/15. Em 2016/17, ficou na terceira pré-eliminatória e, em 2018/19, na segunda.