Sousa Cintra e Bruno de Carvalho não colidem

Bruno de Carvalho dá o dito por não dito, depois de ter sido destituído com 71 por cento dos votos.



Primeiro disse que não voltaria a seguir o clube e que deixaria de ser sócio para sempre. Mas não foi preciso esperar 24 horas para que dissesse que iria impugnar a Assembleia Geral e candidatar-se às eleições do próximo dia 8 de setembro.



Pelo meio voltou a disparar em todas as direções e um dos alvos foi Sousa Cintra, que no domingo foi indicado como presidente da SAD.



O advogado e especialista em direito desportivo e comercial Fernando Veiga Gomes, em declarações ao jornalista da Antenas 1 José Carlos Lopes, diz que Sousa Cintra foi verdadeiramente nomeado para administrador da SAD e não como presidente.



Fernando Veiga Gomes explicou ainda o que é preciso para Sousa Cintra ser presidente da SAD.