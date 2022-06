Sporting agradece ao treinador de basquetebol Luís Magalhães, de saída do clube

“Obrigado, prof. Luís Magalhães”, indica o Sporting na rede social Twitter, ilustrando com uma fotografia do treinador e contabilizando os seis títulos conquistados em três épocas no comando dos ‘leões’: um campeonato nacional, três taças de Portugal, uma Supertaça e uma Taça Hugo dos Santos.



Na quinta-feira passada, Luís Magalhães, de 64 anos, tinha manifestado a vontade de terminar a carreira, após o terceiro jogo das meias-finais do ‘play-off’ da Liga portuguesa, frente ao FC Porto, que o Sporting perdeu por 95-80, ficando afastado da discussão do título.



“Hoje, também saio do Sporting e do basquetebol. Estou cansado. Há mais coisas a fazer na vida. Não me revejo neste tipo de coisas. Não quero estar metido nisto, prefiro afastar-me. Agradeço aos jogadores, ao ‘staff’ do Sporting. Era por ter vindo por uma época e fiquei três”, anunciou.



De acordo com o treinador, na base da sua decisão está também a atuação da Federação Portuguesa de Basquetebol, que, em sua opinião, está a “dar golpes” e a “deitar abaixo” a modalidade: “Não quero estar metido nesta situação. Prefiro sair, prefiro afastar-me”, assinalou.



Luís Magalhães, natural de Moçambique, foi o técnico escolhido pelo Sporting para liderar a equipa de basquetebol no regresso da modalidade ao clube, na época 2019/20, após 24 anos de ausência do escalão principal (desde 1995).