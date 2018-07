Partilhar o artigo Sporting ainda em `pré-produção` perde com Neuchatel Xamax Imprimir o artigo Sporting ainda em `pré-produção` perde com Neuchatel Xamax Enviar por email o artigo Sporting ainda em `pré-produção` perde com Neuchatel Xamax Aumentar a fonte do artigo Sporting ainda em `pré-produção` perde com Neuchatel Xamax Diminuir a fonte do artigo Sporting ainda em `pré-produção` perde com Neuchatel Xamax Ouvir o artigo Sporting ainda em `pré-produção` perde com Neuchatel Xamax

Tópicos:

Estádio Sous Ville Baulmes, Jefferson, Matheus, Montero Jogaram, Neuchatel Xamax, Neuchatel Xamax Baulmes Suíça, Palhinha Viviano Castaignos Lumor Jovane Cal Bruno Gaspar Ryan Gauld Demiral Domingos Treinador Peseiro Ação, Ramizi Treinador Michel Decastel Sporting Salin Piccini André, Santana Misic, Santana Ademi Fezlahu Jogaram,