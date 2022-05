Sporting anseia por Estádio Nacional lotado e terceira Taça de Portugal feminina

Na Academia de Alcochete, as três jogadoras garantiram que no jogo decisivo estará um Sporting motivado para conquistar a terceira Taça de Portugal do seu historial.



Diana Silva, internacional 'AA' por Portugal e presente nas duas conquistas da prova por parte das 'leoas', salientou a qualidade do Famalicão e vincou a importância do momento para todas as envolvidas.



"É sempre difícil transmitir alguma coisa. É um jogo que todas as jogadoras querem jogar, é sempre especial. É uma competição diferente, e acho que vamos todas um bocadinho ansiosas," reconheceu.



Também com duas edições da Taça de Portugal no currículo, Bruna Lourenço apelou à presença de público na final.



"Acho que só temos de estar felizes por estarmos e podermos disputar esta final, num palco tão especial como é o Jamor. Espero que as pessoas apareçam para tornar este dia mais especial," desejou.



A defesa central não esqueceu as virtudes do adversário, que procura conquistar o troféu pela primeira vez.



"Os pontos fortes do Famalicão são realmente essa garra e agressividade que deixam em campo. Vamos procurar fazer o nosso jogo e contrariar o delas", prometeu Bruna Lourenço.



Por seu lado, Joana Martins, a mais jovem das três atletas e vencedora de uma edição da prova, deu conta de uma enorme motivação por parte do Sporting para conquistar mais um troféu, apoiado pelo seu público.



"Para nós, é muito importante ter o apoio dos sportinguistas. Queremos ter o estádio cheio, se for com os nossos adeptos ainda melhor, porque queremos jogar no Jamor. É um estádio bonito e uma competição bonita. Seria a melhor maneira de acabar a época," completou a jogadora de 21 anos.



Sporting e Famalicão disputam a final da Taça de Portugal feminina a partir das 17:15 horas de sábado, no Estádio Nacional, em Oeiras.