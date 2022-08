Sporting anuncia quatro reforços para o futsal feminino

A ala internacional portuguesa Kika, de 22 anos, regressa a Alvalade, onde jogou entre 2015 e 2020, depois de duas épocas no Quinta dos Lombos e de ter conquistado o campeonato do Mundo de futsal universitário.



Também formada nos 'leões', Marisa Amorim, fixo, está de volta ao clube lisboeta após três épocas ao serviço dos Leões de Porto Salvo, enquanto Cristiana Costa, também fixo, chega proveniente do Quinta dos Lombos, depois de já ter vestido a camisola verde e branca na temporada 2017/18.



Já Cláudia Pereira, também ela fixo, de 28 anos, representava o Futsal Feijó na temporada passada, tendo ainda no currículo passagens por Quinta dos Lombos e Benfica.