Sporting anuncia saída da treinadora Susana Cova da equipa de futebol feminina

"O Sporting informa que terminou a ligação profissional que mantinha com Susana Cova (...) e agradece-lhe pelo contributo prestado, desejando à treinadora as maiores felicidades pessoais e profissionais", referem os `leões`, num curto comunicado no seu site.

`Suzy` foi futebolista do Sporting a partir de 1992, tendo sido internacional AA por duas vezes: enquanto treinadora, esteve na federação como adjunta da seleção principal e responsável por algumas das equipas jovens.

Em maio de 2019 regressou ao Sporting para assumir a equipa técnica `leonina`, substituindo Nuno Cristóvão.

No jogo decisivo do campeonato agora findo, o Sporting perdeu, em casa, 3-0 com o Benfica, que assim conquistou o seu primeiro cetro na modalidade.