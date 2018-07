Sporting anuncia transferência de Héldon para a Arábia Saudita

Lusa Comentários 02 Jul, 2018, 17:48 | Sporting

"A Sporting SAD informa que chegou a acordo com o Al Taawon para a transferência definitiva do jogador Héldon pelo valor de 250 mil euros por 25 por cento dos direitos económicos do atleta. A Sporting SAD ficará ainda credora de 75 por cento do valor de uma futura transferência", revelou o clube lisboeta em comunicado.



Na Arábia Saudita, o extremo de 29 anos vai ser treinado pelo português Pedro Emanuel, que também chegou esta época ao clube, que foi sétimo classificado da última edição do campeonato.



Héldon chegou ao Sporting na segunda metade da temporada de 2013/14, depois de ter dado nas vistas no Marítimo. Depois da saída de Leonardo Jardim, o internacional cabo-verdiano não conseguiu convencer, primeiro Marco Silva e depois Jorge Jesus, tendo sido emprestado sucessivamente.



Enquanto esteve ligado contratualmente aos 'leões', Héldon foi cedido ao Córdoba, de Espanha, passou duas temporadas no Rio Ave e na última época esteve no Vitória de Guimarães.